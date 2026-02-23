Бойцы спецназа «Ахмат» и смежных подразделений группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России «изрядно потрепали» подразделения так называемой «шведской» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом рассказал один из командиров группы «Пресса» спецназа с позывным «Сальза».
«Шведской» называют 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ из-за подготовки на полигонах НАТО и использования ею шведской техники. Она участвовала в атаке на Курскую область, где понесла серьезные потери.
«На 50% бригады — это личный состав ВСУ, непосредственно уроженцев Украины союзных стран и приверженцев той идеологии, которые проходили обучение на базах НАТО», — приводит РИА Новости слова командира.
По его словам, после потерь в Курской области данная бригада украинской армии была выведена, но в конце 2025 года ее вновь заметили на одном из участков в Сумской области.
«Я могу точно сказать, что и сейчас Ахмат принимал активное участие в противостоянии с этим подразделением, и мы их изрядно потрепали снова», — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в Курской области во время вторжения ВСУ на стороне украинских боевиков сражалось множество наемников. Как сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, на стороне украинской армии были наемники по меньшей мере из девяти стран.