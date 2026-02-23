Вашингтон
Российский генерал предупредил о возможной провокации на границе с НАТО

Генерал Липовой: Запад может спровоцировать конфликт, переодев солдат в форму РФ.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны могут специально совершить провокацию, переодев своих солдат в форму Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, война может начаться «только в одном случае» — если Москву «втянут в какую-нибудь крупномасштабную провокацию, где-нибудь на границе с НАТО».

Липовой указал на уже замеченные подготовки к таким провокациям, в том числе около Калининграда. Тогда на расположенных в Прибалтике полигонах наблюдали чужие подразделения, одетые в российскую форму.

Как отметил генерал-майор, уже «абсолютно точно известно», что такие ситуативные сценарии активно разрабатывают, о чем говорят данные российской разведки.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о планах Москвы напасть на страны НАТО. Российский глава отметил, что поверить в якобы нападение РФ на альянс — невозможно.

Тем временем в МИД России отмечают, что НАТО сознательно дестабилизирует обстановку в регионах, где ранее даже не знали о конфликтах. Одним из таких примеров является Арктика.

