В Нижнекамске и Елабуге сняли угрозу атаки БПЛА

В 11:29 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск и Елабугу. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Источник: Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” и Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск и Елабугу отменены», — говорится в сообщении.

Угрозу атаки ввели в 02:58 по московскому времени.

