В Нижнекамске и Елабуге сняли угрозу атаки БПЛА

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” и Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск и Елабугу отменены», — говорится в сообщении.
Угрозу атаки ввели в 02:58 по московскому времени.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше