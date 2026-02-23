В Краснодаре обнаружены обломки беспилотника

23 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что обломки украинских БПЛА обнаружены в хуторе Ленина. Фрагменты сбитых дронов попали во двор частного дома, повредив два окна, автомобиль, забор и ограждение еще одного дома.
На месте работают специальные и оперативные службы.
Также включены сирены на всех приморских территориях Кубани — в Сочи, Сириусе, Новороссийске, Туапсинском округе, в Геленджике.
По данным Минобороны России, в общей сложности в эту ночь и утро над Краснодарским краем и Крымом было сбито 20 БПЛА, еще четыре уничтожено над Азовским морем.
Напомним, массированная атака на юг России с воздуха вызвала задержки поездов в направлении Крыма. Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика прекратили полеты, там наблюдаются задержки и отмены рейсов.
В последний раз обломки БПЛА в Краснодаре были обнаружены поздним вечером 20 февраля в районе улице Новороссийской. Пострадал человек, были повреждены окна многоквартирного дома и газовая труба.