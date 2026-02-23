Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре обнаружены обломки беспилотника

Атаке с воздуха подвергся пригородный населенный пункт.

23 февраля оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что обломки украинских БПЛА обнаружены в хуторе Ленина. Фрагменты сбитых дронов попали во двор частного дома, повредив два окна, автомобиль, забор и ограждение еще одного дома.

На месте работают специальные и оперативные службы.

Также включены сирены на всех приморских территориях Кубани — в Сочи, Сириусе, Новороссийске, Туапсинском округе, в Геленджике.

По данным Минобороны России, в общей сложности в эту ночь и утро над Краснодарским краем и Крымом было сбито 20 БПЛА, еще четыре уничтожено над Азовским морем.

Напомним, массированная атака на юг России с воздуха вызвала задержки поездов в направлении Крыма. Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика прекратили полеты, там наблюдаются задержки и отмены рейсов.

В последний раз обломки БПЛА в Краснодаре были обнаружены поздним вечером 20 февраля в районе улице Новороссийской. Пострадал человек, были повреждены окна многоквартирного дома и газовая труба.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше