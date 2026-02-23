Вашингтон
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия «Севера» за сутки

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 225 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Мирополье, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское и Марьино Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня “Верба” и четыре склада материальных средств», — отмечает МО РФ.