ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действия «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Мирополье, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области.