Минобороны рассказало о продвижениях группировки «Центр» за сутки

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 390 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной, двухаэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоалександровска, Кучеров Яр, Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении Минобороны РФ.