ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново, Нечволодовка, Моначиновка в Харьковской области, Красный Лиман и Александровка в ДНР.
«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.