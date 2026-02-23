Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Подразделения российской группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям, противник потерял до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново, Нечволодовка, Моначиновка в Харьковской области, Красный Лиман и Александровка в ДНР.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше