ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.