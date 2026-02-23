ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Резниковка, Дружковка, Краматорск, Константиновка и Никифоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 140 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств», — говорится в сообщении.