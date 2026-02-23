«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в сообщении ведомства.
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
МОСКВА 23 фев — РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.