«Сегодня это (попытка вернуть границы 1991 года — прим. ТАСС) означало бы очень большие потери — миллионы человек. И у нас также недостаточно оружия. Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Поэтому на данный момент это невозможно», — сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, среди украинских граждан растет число тех, кто согласен на определенные территориальные уступки для завершения военного конфликта. Их число выросло втрое с 2022 года, и по состоянию на декабрь 2025 года составило 33%. В свою очередь бывший премьер-министр страны Николай Азаров отмечал, что каждый украинский политик должен исходить из имеющихся реалий — что Украина никогда не вернется к границам 1991 года.
В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что на сегодняшний день политической слепотой и полным непониманием того, что происходит, было бы даже говорить о возможности возвращения Украины к границам 2022 года.
После распада Советского Союза в 1991 году граница Украины была зафиксирована по границе Украинской ССР. В 2014 году после госпереворота на Украине, в Крыму и Севастополе прошли референдумы, по итогам которых их жители высказались за воссоединение в Россией. Киев отказался признавать этот факт.