Небо над Самарской областью закрывали 23 февраля

В Самарской области в течение нескольких часов действовали ограничения в воздушном пространстве.

Источник: Комсомольская правда

Небо над Самарской областью закрывали 23 февраля 2026 года. Ограничения действовали в течение нескольких часов. Они были связаны с объявлением в регионе угрозы атаки беспилотников.

Запрет на прием и выпуск самолетов действовал с четырех до девяти часов утра. В этот период были задержаны или отменены несколько рейсов. Сейчас все ограничения на полеты сняты.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику», — сообщили в пресс-службе «Курумоча».

Напомним, угрозу атаки БПЛА объявили в Самарской области около 12 часов ночи. Действовала она до 11 часов утра. В этот период в регионе были введены временные ограничения на работу мобильного интернета и режим «КОВЕР».

