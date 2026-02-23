В Белгородской области от ударов БПЛА пострадали два человека

«В селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Помощь оказывается», — сообщили в оперштабе, отметив, что на месте атаки повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль.
Также в Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал автомобиль. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в медучреждение. «Необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», — добавили в региональном оперштабе.