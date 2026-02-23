Над Крымом до обеда 23 февраля сбили шесть беспилотников, об этом сообщает министерство обороны РФ.
«В период с 8.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 6 БПЛА — над территорией Республики Крым, 4 БПЛА — территорией Краснодарского края, 1 БПЛА — над акваторией Черного моря и 2 БПЛА — над территорией Белгородской области», — уточняет ведомство.
