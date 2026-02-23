Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем днем 23 февраля

Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями уничтожили 10 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем днем 23 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО с 12:00 до 15:00 над регионами России уничтожены 27 украинских беспилотников. Их них 13 сбили над Белгородской областью, по два — над Крымом и Курской областью.

Пять БПЛА перехвачены над Азовским морем, один дрон — над Черным морем.

Авиационная опасность, которую объявляли в Краснодарском крае днем 23 февраля, отменена.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше