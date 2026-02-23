Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем днем 23 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО с 12:00 до 15:00 над регионами России уничтожены 27 украинских беспилотников. Их них 13 сбили над Белгородской областью, по два — над Крымом и Курской областью.
Пять БПЛА перехвачены над Азовским морем, один дрон — над Черным морем.
Авиационная опасность, которую объявляли в Краснодарском крае днем 23 февраля, отменена.
