Житель Качугского района Сергей Четвериков погиб на СВО

Сергей Четвериков родился в 1985 году в Иркутске, в 1991 году вместе с семьёй переехал в деревню Большие Голы Качугского района, где прошли его детство и юность. Окончив Малоголовскую общеобразовательную школу, сибиряк отправился в родной Иркутск продолжать образование: выучился на электрика в профессионально-техническом училище, окончил автошколу. Затем Сергей переехал в Качуг, где занялся столярным делом, а также устроился оператором котельной в муниципальное предприятие коммунального хозяйства. Позднее перешёл на работу в Облкоммунэнерго.