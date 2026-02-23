Житель Качугского района Сергей Четвериков погиб на СВО

Житель Качугского района Сергей Четвериков погиб на специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в районной администрации. Прощание с бойцом состоялось в посёлке Качуг на Обелиске Славы.
Сергей Четвериков родился в 1985 году в Иркутске, в 1991 году вместе с семьёй переехал в деревню Большие Голы Качугского района, где прошли его детство и юность. Окончив Малоголовскую общеобразовательную школу, сибиряк отправился в родной Иркутск продолжать образование: выучился на электрика в профессионально-техническом училище, окончил автошколу. Затем Сергей переехал в Качуг, где занялся столярным делом, а также устроился оператором котельной в муниципальное предприятие коммунального хозяйства. Позднее перешёл на работу в Облкоммунэнерго.
В 2025 году Сергей Четвериков добровольцем отправился на СВО. На передовой он нёс службу в качестве водителя-электрика взвода управления и радиолокационной разведки. Рискуя своей жизнью, сибиряк возил снаряды, личный состав и другие грузы военного назначения по фронтовым дорогам и по бездорожью. При выполнении боевой задачи в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области, автомобиль бойца был подбит сбросом с вражеского дрона. Сергей Четвериков погиб, выполняя свой воинский долг.
Родные и близкие вспоминают Сергея, как доброго, трудолюбивого и жизнерадостного человека, который никогда не отказывался помочь тем, кто нуждался в помощи. У Сергея Четверикова остались жена и трое детей — две дочери и сын.
Редакция irk.aif.ru выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего бойца.