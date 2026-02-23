Вашингтон
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Отбой воздушной тревоги», — написал губернатор.

Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.

