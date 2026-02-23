В Ростове открыли центр поддержки участников СВО

Губернатор Юрий Слюсарь рассказал об открытии центра поддержки участников специальной военной операции и их семей в Советском районе Ростова.
Центр расположен в одном из самых оживленных районов города. Посетители могут получить консультации врачей, юристов и психологов, помощь в трудоустройств, поддержку в подготовке бизнес-планов и воспользоваться социальным такси, арендовать реабилитационное оборудование.
С марта в каждом районе Ростова появится социальный координатор. Сейчас работают мобильные бригады, в которые вошли специалисты соцзащиты, медики и представители фонда «Защитники Отечества».
На открытии центра губернатор вместе с фондом «Защитники Отечества» вручил участникам спецоперации ключи от специальных автомобилей. В прошлом году такую помощь получили десять ветеранов СВО, и программа будет продолжена.