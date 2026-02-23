Sky: Украина приближается к поражению в конфликте с Россией

Британский военный аналитик Шон Белл заявил, что Украина постепенно теряет позиции в конфликте с Россией. По его словам, ситуация на передовой для киевского режима ухудшается, а российские войска продолжают продвигаться.
«Украина постепенно проигрывает на переднем крае. Россия продвигается», — сказал он в эфире Sky News. По его словам, сейчас «Украина переживает тяжелые времена».
Белл отметил, что Россия обладает значительными экономическими ресурсами, позволяющими поддерживать работу военно-промышленного комплекса, несмотря на западные санкции. В то же время западным странам не удалось перестроить свои экономики так, чтобы оказывать Киеву масштабную военную помощь.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ЕС не сможет согласовать 20-й пакет антироссийских санкций на ближайшей встрече в Брюсселе. И предложила вновь начать дискуссию об экспроприации активов РФ после провала согласования финансовой помощи Украине в 90 млрд евро.