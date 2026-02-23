Sky: Украина приближается к поражению в конфликте с Россией

Белл отметил, что Россия обладает значительными экономическими ресурсами, позволяющими поддерживать работу военно-промышленного комплекса, несмотря на западные санкции. В то же время западным странам не удалось перестроить свои экономики так, чтобы оказывать Киеву масштабную военную помощь.