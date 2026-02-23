Вашингтон
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Краснодарским краем сбили 11 беспилотников вечером 23 февраля

Средства ПВО уничтожили 26 БПЛА над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Источник: Комсомольская правда

Над Краснодарским краем сбили 11 беспилотников вечером 23 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над регионами России с 15:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотников самолетного типа. В этот период 12 дронов сбили над Крымом, восемь — над Азовским морем, семь — над Черным морем.

Над Белгородской областью уничтожены шесть БПЛА, над Брянской — один.

Напомним, в Краснодарском крае сохраняется беспилотная опасность.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше