Над Краснодарским краем сбили 11 беспилотников вечером 23 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего над регионами России с 15:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотников самолетного типа. В этот период 12 дронов сбили над Крымом, восемь — над Азовским морем, семь — над Черным морем.
Над Белгородской областью уничтожены шесть БПЛА, над Брянской — один.
Напомним, в Краснодарском крае сохраняется беспилотная опасность.
