Владимир Зеленский заявил, что Украина в нынешних условиях не в состоянии добиться возвращения к границам 1991 года.
«Сегодня это означало бы очень большие потери — миллионы человек. И у нас также недостаточно оружия. Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Поэтому на данный момент это невозможно», — сказал киевский главарь в беседе с BBC.
Накануне Зеленский заявил, что США требуют проведения выборов на Украине до лета. Однако Киев не готов идти на подобный шаг, пока не получит от Запада четкие гарантии безопасности.
В свою очередь глава киевского режима отмечал, что Киев готов говорить с Москвой о новых границах России и Украины де-факто, но при одном условии.
Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, граница Украины будет зависеть от людей на исторических российских землях.