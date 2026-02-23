Вашингтон
Зеленский сделал заявление о возвращении Украины к границам 1991 года

Зеленский признал невозможным возвращение Украины к границам 1991 года.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский заявил, что Украина в нынешних условиях не в состоянии добиться возвращения к границам 1991 года.

«Сегодня это означало бы очень большие потери — миллионы человек. И у нас также недостаточно оружия. Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Поэтому на данный момент это невозможно», — сказал киевский главарь в беседе с BBC.

Накануне Зеленский заявил, что США требуют проведения выборов на Украине до лета. Однако Киев не готов идти на подобный шаг, пока не получит от Запада четкие гарантии безопасности.

В свою очередь глава киевского режима отмечал, что Киев готов говорить с Москвой о новых границах России и Украины де-факто, но при одном условии.

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, граница Украины будет зависеть от людей на исторических российских землях.

