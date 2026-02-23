Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над регионами РФ

Российские средства ПВО за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что данное число дронов было ликвидировано на трехчасовой период, с 20:00 до 23:00 по мск.
Как уточнило военное ведомство в Telegram-канале, большинство вражеских дронов было ликвидировано над Черным морем — девять единиц. Еще семь было сбиты в Белгородской области, шесть — в Краснодарском крае. По одному беспилотнику было нейтрализовано над Крымом и Азовским морем.
Кроме этого, в ночь на 23 февраля силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку с воздуха на Крым. Тогда силами ПВО РФ за ночь над Крымом было уничтожено 16 вражеских дронов.
По сообщению военного ведомства за 22 февраля, силы ПВО ликвидировали 130 украинских БПЛА в небе над российскими регионами.