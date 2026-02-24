Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть беспилотников сбили над Краснодарским краем

Средства ПВО уничтожили 16 украинских дронов над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Шесть беспилотников сбили над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 до 23:00 22 февраля над регионами России перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе девять дронов сбили над Черным морем, семь — над Белгородской областью. По одному беспилотнику уничтожено над Крымом и Азовским морем.

Вечером 23 февраля угрозу атаки БПЛА отменили в Новороссийске и Сочи.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше