Шесть беспилотников сбили над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 20:00 до 23:00 22 февраля над регионами России перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе девять дронов сбили над Черным морем, семь — над Белгородской областью. По одному беспилотнику уничтожено над Крымом и Азовским морем.
Вечером 23 февраля угрозу атаки БПЛА отменили в Новороссийске и Сочи.
