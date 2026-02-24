Средства ПВО сбили семь воздушных целей над морем вблизи Севастополя

В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ на город. Как заявил губернатор региона Михаил Развожаев, над морем сбиты семь вражеских дронов.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 7 воздушных целей в районе Северной стороны над морем», — написал губернатор в Telegram-канале.
Губернатор также добавил, что, по данным городской Спасательной службы, гражданская инфраструктура Севастополя не пострадала.
Напомним, что за вечер 23 февраля силы ПВО РФ ликвидировали девять вражеских дронов в небе над Черным морем. Кроме этого, семь БПЛА ВСУ было сбито в небе над Белгородской областью, шесть — в Краснодарском крае. Кроме этого, по одному беспилотнику было уничтожено над Крымом и Азовским морем.
До этого в результате атаки БПЛА на Севастополь пострадала пожилая женщина.