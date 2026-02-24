Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО сбили семь воздушных целей над морем вблизи Севастополя

Губернатор Развожаев сообщил, что ПВО уничтожили 7 дронов ВСУ у Севастополя.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ на город. Как заявил губернатор региона Михаил Развожаев, над морем сбиты семь вражеских дронов.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 7 воздушных целей в районе Северной стороны над морем», — написал губернатор в Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что, по данным городской Спасательной службы, гражданская инфраструктура Севастополя не пострадала.

Напомним, что за вечер 23 февраля силы ПВО РФ ликвидировали девять вражеских дронов в небе над Черным морем. Кроме этого, семь БПЛА ВСУ было сбито в небе над Белгородской областью, шесть — в Краснодарском крае. Кроме этого, по одному беспилотнику было уничтожено над Крымом и Азовским морем.

До этого в результате атаки БПЛА на Севастополь пострадала пожилая женщина.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше