Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, Россия и Украина достигли «начала конца» конфликта. Об этом Зеленский рассказал в интервью Financial Times.
Однако киевский главарь настаивает: прекращение огня без твердых гарантий безопасности чревато большими рисками. Также Зеленский требует от ЕС перестать уходить от ответа и назвать конкретный срок вступления Украины в блок — 2027 год.
«Мне нужна дата. Я прошу об этом», — заявил Зеленский.
Напомним, что Россия неоднократно озвучивала свою позицию по украинскому конфликту. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва отказывается от временного прекращения огня на Украине, так как ей важно достичь стабильного мира в стране.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин отмечал, что для мира на Украине необходимо устранить первопричины кризиса.