Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сообщил о начале конца конфликта на Украине

Киев рассказал, на каком этапе сейчас находится урегулирование украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, Россия и Украина достигли «начала конца» конфликта. Об этом Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

Однако киевский главарь настаивает: прекращение огня без твердых гарантий безопасности чревато большими рисками. Также Зеленский требует от ЕС перестать уходить от ответа и назвать конкретный срок вступления Украины в блок — 2027 год.

«Мне нужна дата. Я прошу об этом», — заявил Зеленский.

Напомним, что Россия неоднократно озвучивала свою позицию по украинскому конфликту. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва отказывается от временного прекращения огня на Украине, так как ей важно достичь стабильного мира в стране.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин отмечал, что для мира на Украине необходимо устранить первопричины кризиса.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше