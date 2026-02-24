Ричмонд
Су-34 уничтожил склад с боеприпасами и беспилотниками ВСУ

Экипаж вернулся на аэродром после ликвидации цели.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ночью удар по складу с боеприпасами и беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил [РФ] нанес удар в ночное время суток по складу с боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что, получив от разведки подтверждение об уничтожении цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.