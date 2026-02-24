Су-34 уничтожил склад с боеприпасами и беспилотниками ВСУ

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил [РФ] нанес удар в ночное время суток по складу с боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — сообщили в ведомстве.