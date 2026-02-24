Бойцы группировки «Юг» за сутки уничтожили 52 блиндажа и укрытия с солдатами ВСУ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Операторы беспилотников Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 52 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 25 антенн связи БПЛА, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс. Поражено 9 пунктов управления БПЛА, а также 52 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 19 беспилотников противника», — сказал он.
