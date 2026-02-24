Операторы беспилотников «Востока» уничтожили ДРГ ВСУ в Запорожской области

«В ходе выполнения боевых задач подразделения беспилотной авиации группировки войск “Восток” выявили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся скрытно продвинуться вглубь территории в зоне ответственности группировки “Восток”, — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что перемещение личного состава противника в лесополосе было обнаружено средствами воздушной разведки в темное время суток. Используя естественные укрытия и складки местности, диверсанты пытались скрытно выйти к позициям российских подразделений для минирования путей подвоза боеприпасов, отметили в Минобороны.
«Координаты целей были немедленно переданы на командный пункт. Для уничтожения противника в воздух были подняты FPV-дроны и БПЛА с системой сбросов боеприпасов. Операторы ударных дронов войск беспилотных систем точными попаданиями поразили группы пехоты противника. Средствами объективного контроля в режиме реального времени зафиксировано уничтожение целей», — заключили в министерстве.