РСЗО «Град» уничтожила скопление пехоты ВСУ в лесном массиве в Сумской области

В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы-десантники непрерывно наносят огневое поражение боевой технике, укреплениям и живой силе ВСУ. А подразделения беспилотной авиации постоянно ведут воздушную разведку для обнаружения групп противника и оперативного наведения и корректировки ударов артиллерии.