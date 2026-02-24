РСЗО «Град» уничтожила скопление пехоты ВСУ в лесном массиве в Сумской области

«Получив координаты противника — группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, — расчет РСЗО “Град” артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыла указанный квадрат, уничтожив украинских боевиков», — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы-десантники непрерывно наносят огневое поражение боевой технике, укреплениям и живой силе ВСУ. А подразделения беспилотной авиации постоянно ведут воздушную разведку для обнаружения групп противника и оперативного наведения и корректировки ударов артиллерии.