РСЗО «Ураган» уничтожила опорные пункты и позиции с живой силой ВСУ

«Огневое поражение противника нанесли артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки войск “Север”. В результате массированного удара одним из расчетов РСЗО “Ураган” были уничтожены опорные пункты и живая сила подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что опорные пункты и скопление живой силы ВСУ были обнаружены операторами разведывательного дрона Zala. Данные были переданы расчету «Урагана», который выпустил по позициям противника реактивные осколочно-фугасные снаряды калибром 220 мм.
В Минобороны подчеркнули, что передача изображения и координация действий расчета велась с применением штатных средств связи по закрытым каналам. Военнослужащие отметили, что предоставленных мощностей хватает для ведения видеотрансляций, оперативной передачи необходимых материалов, а также создания аудио- и видеоконференций. «Никакие мессенджеры, в том числе и Telegram, не используются для управления войсками. Наши средства связи обеспечивают устойчивое управление и стабильную связь», — рассказал командир реактивного артиллерийского дивизиона с позывным Редут.
В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют штатные средства связи, которые не связаны с различными социальными сетями и мессенджерами, подчеркнули в министерстве.