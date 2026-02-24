РСЗО «Ураган» уничтожила опорные пункты и позиции с живой силой ВСУ

В Минобороны подчеркнули, что передача изображения и координация действий расчета велась с применением штатных средств связи по закрытым каналам. Военнослужащие отметили, что предоставленных мощностей хватает для ведения видеотрансляций, оперативной передачи необходимых материалов, а также создания аудио- и видеоконференций. «Никакие мессенджеры, в том числе и Telegram, не используются для управления войсками. Наши средства связи обеспечивают устойчивое управление и стабильную связь», — рассказал командир реактивного артиллерийского дивизиона с позывным Редут.