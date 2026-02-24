ВСУ не выпускают гражданское население из Константиновки и применяют против них ударные беспилотники. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным Ворон, представляющий Южную группировку.
«Противник не выпускает мирных жителей, разворачивает их назад. Направляли на людей оружие, не давая уйти», — рассказал военнослужащий.
Кроме того, военнослужащий рассказал о зафиксированном случае использования ударного дрона против мирных граждан.
Напомним, что ВСУ регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки ВСУ по автомобилю погиб мирный житель.
При этом накануне ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины. Стоит отметить, что целью российских военных являются только объекты, связанные с инфраструктурой деятельности ВСУ.