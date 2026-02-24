Напомним, 22 января глава Белого дома подтвердил, что система ПРО «Золотой купол» будет частично размещена в Гренландии. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru отметил, что Россия может сохранять спокойствие, несмотря на расширение зоны действия этой системы. Он пояснил, что РФ обладает гиперзвуковым блоком «Авангард» и ракетой «Сармат», которые могут доставлять заряды в том числе через Южный полюс, где у американцев нет средств противоракетной или противовоздушной обороны.