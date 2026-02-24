Пентагон признал наличие у США планов по размещению оружия в космосе

Разработка американской системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», в частности, предусматривает развертывание в космосе оружейных комплексов, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Революционный щит из размещённого в космосе оружия и датчиков», — сказал министр, описывая соответствующий план США во время посещения одного из предприятий страны.
Хегсет обратил внимание на то, что ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон об инвестициях, который предполагает внесение первоначального взноса в 25 миллиардов долларов на создание новой системы.
Напомним, 22 января глава Белого дома подтвердил, что система ПРО «Золотой купол» будет частично размещена в Гренландии. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru отметил, что Россия может сохранять спокойствие, несмотря на расширение зоны действия этой системы. Он пояснил, что РФ обладает гиперзвуковым блоком «Авангард» и ракетой «Сармат», которые могут доставлять заряды в том числе через Южный полюс, где у американцев нет средств противоракетной или противовоздушной обороны.