В российских силовых ведомствах фиксируют обращения иностранных наемников из состава ВСУ, предлагающих за деньги сообщать координаты украинских военных объектов, в том числе тех, где находятся они сами.
«Некоторые наемники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации — подобные прецеденты есть», — рассказал источник в российских силовых структурах для ТАСС.
По словам собеседника агентства, наемники из ВСУ нередко просят российскую сторону помочь им вернуться на родину. Они обращаются за юридической поддержкой и просят организовать связь с консульствами или посольствами, добавил источник.
В свою очередь заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов сообщил, что наемники ВСУ из Польши и Грузии проявили наибольшую жестокость.