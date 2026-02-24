Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Любым способом»: Наемники ВСУ идут на крайности и предлагают российским силовикам за деньги сдавать позиции

ТАСС: иностранные наёмники предлагают российским силовикам сдать позиции ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В российских силовых ведомствах фиксируют обращения иностранных наемников из состава ВСУ, предлагающих за деньги сообщать координаты украинских военных объектов, в том числе тех, где находятся они сами.

«Некоторые наемники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации — подобные прецеденты есть», — рассказал источник в российских силовых структурах для ТАСС.

По словам собеседника агентства, наемники из ВСУ нередко просят российскую сторону помочь им вернуться на родину. Они обращаются за юридической поддержкой и просят организовать связь с консульствами или посольствами, добавил источник.

В свою очередь заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов сообщил, что наемники ВСУ из Польши и Грузии проявили наибольшую жестокость.