В «Укрэнерго» прокомментировали прекращение поставок электроэнергии из Словакии

Укрэнерго: остановка поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

Остановка аварийных поставок электроэнергии из Словакии якобы не повлияет на общую ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Так прокомментировали последние действия Словакии в «Укрэнерго».

В компании также отметили, что в последний раз Киев обращался за такой помощью к властям Словакии больше месяца назад. И тогда эту помощь Украине оказали в ограниченном объеме.

Вместе с тем в «Укрэнерго» добавили, что официального уведомления от словацкого оператора SEPS о расторжении договора пока не было.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на блокировку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Словацкий премьер планировал перед этим поговорить с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, но выяснилось, что он будет готов к диалогу после 25 февраля.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Киев до сих пор воспринимал угрозы Венгрии и Словакии остановить подачу электроэнергии как блеф этих европейских стран. Притом половину импорта электроэнергии незалежной обеспечивает именно Венгрия.

