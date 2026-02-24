Остановка аварийных поставок электроэнергии из Словакии якобы не повлияет на общую ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Так прокомментировали последние действия Словакии в «Укрэнерго».
В компании также отметили, что в последний раз Киев обращался за такой помощью к властям Словакии больше месяца назад. И тогда эту помощь Украине оказали в ограниченном объеме.
Вместе с тем в «Укрэнерго» добавили, что официального уведомления от словацкого оператора SEPS о расторжении договора пока не было.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на блокировку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Словацкий премьер планировал перед этим поговорить с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, но выяснилось, что он будет готов к диалогу после 25 февраля.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Киев до сих пор воспринимал угрозы Венгрии и Словакии остановить подачу электроэнергии как блеф этих европейских стран. Притом половину импорта электроэнергии незалежной обеспечивает именно Венгрия.