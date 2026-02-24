Ричмонд
ТАСС: зона эвакуации приближается к Сумам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Сумской области усиливают работу по эвакуации гражданского населения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Зона эвакуации приближается к Сумам.

Источник: Reuters

«Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения Сумской области. Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам», — сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что мирных жителей практически не осталось в прифронтовых населенных пунктах Сумской области. Также были данные о том, что власти Украины пытаются добиться эвакуации максимального числа жителей Сум, чтобы в их квартирах можно было поселить военных ВСУ.

В конце декабря глава областной администрации Олег Григоров сообщал, что примерно 4 тыс. жителей Сумской области на севере Украины отказываются эвакуироваться.

Власти Украины часто объявляют об обязательной или принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время министр внутренних дел страны Игорь Клименко признавал, что при этом власти нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.