В Севастополе работала ПВО — сбиты 7 воздушных целей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на вторник работала ПВО, над морем сбили семь воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Около половины первого ночи в городе была объявлена воздушная тревога.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в последние дни ВСУ атакуют Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками.

Позже Развожаев сообщил, что в районе Северной стороны сбили еще четыре воздушных цели. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Воздушную тревогу отменили около двух часов ночи.

Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. До этого в акватории морей и над полуостровом были уничтожены 27 БПЛА.

