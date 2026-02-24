В Севастополе работала ПВО — сбиты 7 воздушных целей

Около половины первого ночи в городе была объявлена воздушная тревога.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели над морем в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в последние дни ВСУ атакуют Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками.
Позже Развожаев сообщил, что в районе Северной стороны сбили еще четыре воздушных цели. По информации Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Воздушную тревогу отменили около двух часов ночи.
Средства российской ПВО вечером в понедельник за три часа перехватили и уничтожили еще 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. До этого в акватории морей и над полуостровом были уничтожены 27 БПЛА.