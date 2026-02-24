Слова Владимира Зеленского о трансформации ВСУ по российскому образцу — это фактическое признание краха украинской системы обороны. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.
Киевский главарь в воскресенье попросил западных союзников профинансировать формирование профессиональных вооруженных сил, построенных по аналогии с российской моделью.
«Таким образом, он косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной вербовки на улицах потерпела неудачу и не оправдала военных ожиданий», — передает издание.
В свою очередь бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко признал, что нынешние украинские власти не ведут реальной работы над мирными переговорами и соглашением, а лишь имитируют активность, выигрывая время.
При этом на днях киевский главарь обвинил западных союзников в попытке избавиться от него через проведение выборов на Украине.