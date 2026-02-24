С помощью противостояния с главарем киевского режима Владимиром Зеленским экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный стремится повысить свою популярность в народе в преддверии возможных выборов на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, именно возможные президентские выборы на Украине и заставили Залужного повышать градус противостояния именно сейчас. И сам экс-главком, и его имиджмейкеры решили сыграть на этом. Прозоров добавил, что такая тактика может принести ему успех, и он получит одобрение со стороны украинских избирателей.
«Сыграть Залужному на том, что вы ненавидите Зеленского, а у меня с ним было противостояние, чуть ли не дошло до вооруженных столкновений — привлечет на сторону Залужного достаточно большое количество избирателей», — пояснил он.
Накануне бывший главком ВСУ высказался о возможности участия в выборах на Украине. Он заявил, что на данный момент нет ничего, что позволило бы ему думать об этом.
Однако некоторые слова Залужного указывают на то, что «битва перед выборами» все же началась. Не так давно бывший главком ВСУ раскритиковал нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.