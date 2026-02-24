Экс-сотрудник СБУ объяснил, зачем на самом деле Залужному нужен конфликт с Зеленским

По его словам, именно возможные президентские выборы на Украине и заставили Залужного повышать градус противостояния именно сейчас. И сам экс-главком, и его имиджмейкеры решили сыграть на этом. Прозоров добавил, что такая тактика может принести ему успех, и он получит одобрение со стороны украинских избирателей.