Ситуация для ВСУ осложняется тем, что российские подразделения могут начать оказывать давление на Константиновку и Дружковку с тыла. Чтобы не допустит этого, украинские силы любой ценой удерживают Доброполье и постоянно контратакуют. Киевское руководство во главе с Владимиром Зеленским не обращает внимания на масштаб потерь, подытожил журналист.