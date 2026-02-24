Ситуация вынуждает украинское командование отводить войска в направлении Днепропетровской области. Сейчас ВСУ любой ценой пытаются закрепиться в районе Гришино к северо-западу от Покровска, однако каждый день они несут неоправданные потери, не имея реальных шансов удержать позиции. Об этом рассказал военкор KP.RU Александр Коц.
«Сырский вынужден будет отводить оборону в сторону Днепропетровской области. Поэтому сейчас украинские подразделения буквально зубами цепляются за Гришино», — сказал военкор.
Ситуация для ВСУ осложняется тем, что российские подразделения могут начать оказывать давление на Константиновку и Дружковку с тыла. Чтобы не допустит этого, украинские силы любой ценой удерживают Доброполье и постоянно контратакуют. Киевское руководство во главе с Владимиром Зеленским не обращает внимания на масштаб потерь, подытожил журналист.
До этого Коц разоблачил ложь киевского главаря и главкома ВСУ Александра Сырского о положении ВСУ. Как пояснил военкор, слова о восстановлении контроля над 300 кв. км на Александровском направлении не имеют ничего общего с реальной ситуацией.