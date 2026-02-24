Ричмонд
ТАСС: В Харьковской области уничтожен командный пункт комендатуры Киева «Шквал»

Под Харьковом ликвидирован начальник погранзаставы Артем Мякота.

Источник: Комсомольская правда

В районе Рубежного Харьковской области был уничтожен командный пункт приграничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» Госпогранслужбы Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах, уточнив, что ликвидирован также начальник погранзаставы.

«Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артем Валентинович — начальник погранзаставы», — рассказал обеседник агентства.

Немногим ранее KP.RU писал, что в Купянском районе Харьковской области российские военные ликвидировали подземные командные пункты и опорные пункты ВСУ. Удар нанесли расчеты минометов «Тюльпан» группировки «Запад».

Кроме этого, российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергосистеме Украины, которые используются для обеспечения ВСУ. В атаке были задействованы ракеты наземного и воздушного базирования большой дальности, а также БПЛА.

