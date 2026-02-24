Военкор Коц: Украина полностью скопировала наш дрон «Молния»

Украинская армия полностью скопировала российский ударный дрон «Молния». Об этом заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.
Как отметил в беседе с военкором оператор российских дронов с позывным «Добрыня», российским бойцам не раз успешно удалось захватить украинские дроны, как разведывательные, типа «Лелеки», так и ударные, типа «Блискавка».
«Даже название не потрудились сами придумать. Блискавка в переводе с украинского — молния. Собственно, и дрон полностью скопирован с нашей ударной “Молнии”, — подчеркнул военкор.
Коц добавил, что это демонстрирует позицию украинской стороны как догоняющего в разработке таких технологий.
Ранее KP.RU сообщал, что в российских войсках начали использовать компактный дрон-перехватчик «Ёлка». Его разработали московские инженеры. Новый комплекс уже внедрен в работу мобильных огневых групп. Основной особенностью «Ёлки» является ее экономичность и высокая скорость.