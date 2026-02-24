В Сумской области Украины усиливается работа по эвакуации гражданского населения. Зона эвакуации, организованной властями незалежной, все ближе подходит к Сумам — областному центру региона. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.
«Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения Сумской области. Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам», — сказал собеседник агентства.
Напомним, в мае прошлого года власти эвакуировали жителей более 200 населенных пунктов Сумской области Украины. Из них выехало более 60% местных жителей.
Ранее даже в украинской Раде признавали, что попытки Киева организовать любую эвакуацию заканчиваются хаосом и гуманитарными катастрофами. Именно так, например, получилось при эвакуации населения с подконтрольной Украине части ДНР.