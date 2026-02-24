Ричмонд
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников 24 февраля

Жителей региона предупредили об угрозе БПЛА ночью и призвали к бдительности.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ночью 24 февраля октября вновь ввели режим опасности атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять бдительность. Экстренное предупреждение поступило от МЧС в 00:30.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

В случае возможной атаки беспилотников тем, кто находится в зданиях, советуют спуститься в подвал или подземный паркинг, не пользуясь лифтом. В квартире безопасное место это ванная комната. В ней нужно сесть на пол и держаться подальше от окон.

На улице важно как можно быстрее зайти в ближайшее здание и покинуть транспорт. Если вы заметили беспилотник или его обломки, ни в коем случае не прикасайтесь к ним и немедленно уйдите с этого места. При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Напомним, что при ограничении интернета сайт samara.kp.ru работает, на нем публикуются самые важные новости. «КП-Самара» находится в белом списке.

