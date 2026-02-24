Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 79 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 23 февраля до 7:00 мск 24 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Бойцы поразили 21 БПЛА в Белгородской области, по 15 — в Краснодарском крае и над Черным морем, 11 БПЛА — в Крыму.

Кроме того, российские военные ликвидировали девять дронов над Азовским морем, пять — в Саратовской области, а также по одному — в Адыгея, в Курской и Ростовской областях.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

