Расчёт «Града» ВС России поразил скопление пехоты ВСУ в Сумской области

Расчёт РСЗО «Град» группировки «Север» получил от операторов БПЛА координаты опорного пункта ВСУ и уничтожил цель.

Источник: Аргументы и факты

Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», служащий в составе российской группировки войск «Север», нанёс удар по скоплению пехоты украинских формирований на сумском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

Вражеская группа укрывалась в опорном пункте в лесном массиве. Координаты выявленной цели передали тульским десантникам.

«Расчёт РСЗО “Град” артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив украинских боевиков», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве обратили внимание, что артиллеристы-десантники постоянно наносят удары по боевой технике, укреплениям и живой силе противника. Обнаружением скоплений ВСУ и оперативным наведением на цели занимаются подразделения беспилотной авиации, которые регулярно постоянно ведут разведку с воздуха.

Напомним, 21 февраля стало известно, что на сумском направлении были уничтожены казармы, в которых проживали операторы беспилотников 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Объект, по которому был нанесён удар, находился возле села Писаревка.

22 февраля появилась информация, что в районе населённого пункта Садки в Сумской области остался без снабжения отряд военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

