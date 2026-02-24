В МИД России назвали число погибших и пострадавших от атак ВСУ жителей России за неделю

За минувшую неделю из-за атак ВСУ на регионы России более 100 человек, в том числе двое детей, получили ранения, 14 человек погибли. Самому младшему из пострадавших три года, самому старшему — 91 год. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.