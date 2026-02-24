В МИД России назвали число погибших и пострадавших от атак ВСУ жителей России за неделю

За минувшую неделю из-за атак ВСУ на регионы России более 100 человек, в том числе двое детей, получили ранения, 14 человек погибли. Самому младшему из пострадавших три года, самому старшему — 91 год. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Вооруженные формирования Украины не снижали интенсивность дронных, артиллерийских, ракетных ударов по гражданским объектам в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях. В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей», — сказал он.
Чаще всего за истекшую неделю российские граждане получали ранения и гибли из-за атак украинских беспилотников.
До этого Мирошник сообщил, что военнослужащие ВСУ за последнюю неделю нанесли удары по как минимум пяти учебным заведениям на территории России. В Запорожской области дроны поразили две школы в Энергодаре и Васильевке. В Белгородской области пострадало здание школы в селе Мешковое. Также был поврежден учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка в ЛНР.