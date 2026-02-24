Ричмонд
В Самаре закрыли небо из-за угрозы прилета украинских БПЛА

САМАРА, 24 февраля, ФедералПресс. Утром во вторник, 24 февраля, на территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим «Ковер». В столице региона временно закрыли аэропорт. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: AP 2024

«Действуют ограничения в воздушном пространстве», — написал глава региона.

В официальном телеграм-канале Росавиации сообщили, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Отметим, в ночь на 24 февраля из-за атаки БПЛА ограничивали также работу аэропорта в Саратове. Сейчас эти ограничения сняты. По данным Минобороны РФ, ночью во вторник в Саратовской области перехватили пять украинских дронов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в ночь на 23 февраля средства противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 152 беспилотников ВСУ. Дроны атаковали несколько российских регионов.

