В Самаре закрыли небо из-за угрозы прилета украинских БПЛА

«Действуют ограничения в воздушном пространстве», — написал глава региона.
В официальном телеграм-канале Росавиации сообщили, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Отметим, в ночь на 24 февраля из-за атаки БПЛА ограничивали также работу аэропорта в Саратове. Сейчас эти ограничения сняты. По данным Минобороны РФ, ночью во вторник в Саратовской области перехватили пять украинских дронов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в ночь на 23 февраля средства противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 152 беспилотников ВСУ. Дроны атаковали несколько российских регионов.