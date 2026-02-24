Великобритания начала обучение украинских военных инструкторов управлению боевыми вертолетами. Об этом сказано на сайте правительства Соединенного Королевства.
«Вертолетная подготовка — украинские пилоты сейчас проходят обучение на британской авиабазе, чтобы стать инструкторами по полетам на вертолетах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Великобритании впервые проводят такую подготовку. В пресс-службе правительства обратили внимание, что украинские инструкторы после выпуска смогут самостоятельно обучать пилотов.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер активно выступает за отправку войск страны на Украину. Кроме того, как он утверждает, Соединенное Королевство готово вооружать Киев даже после мирного соглашения по урегулированию конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Москва выступает категорически против любого европейского военного контингента на Украине. Кроме того, ЕС до сих пор не уведомил Россию, какую именно функцию намерены выполнять европейские солдаты в Киеве.