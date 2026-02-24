Фрегат «Маршал Шапошников» провел учения в Бенгальском заливе

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота провел артиллерийские учения в Бенгальском заливе в рамках международных маневров «Милан-2026».
Как сообщили в пресс-службе ТОФ, российский корабль совместно с флотами стран-участников выполнил серию стрельб при отработке совместных оборонительных действий. Роль условного противника выполнял буксируемый щит-мишень, а средства воздушного нападения имитировались самолетами и световыми целями.
Огонь велся из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 и 30-миллиметровых пушек АК-630. Экипаж также отработал действия в районах с минной опасностью и уничтожение макетов плавающих мин корабельной артиллерией.
Кроме того, моряки выполнили противолодочные задачи и взаимодействие с палубной авиацией.
Корабль прибыл на рейд индийского порта Вишакхапатнам 16 февраля, принял участие в международном смотре кораблей, совершил деловой заход, а 21 февраля вышел в Бенгальский залив для морского этапа учений.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Военно-морской флот должен обеспечивать защиту судоходства и морских рубежей России в условиях участившихся атак на российскую торговлю. По его словам, в случае попыток морской блокады «блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», а на ключевых направлениях должны постоянно находиться силы, способные гарантировать безопасность морских путей.