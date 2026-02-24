Фрегат «Маршал Шапошников» провел учения в Бенгальском заливе

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Военно-морской флот должен обеспечивать защиту судоходства и морских рубежей России в условиях участившихся атак на российскую торговлю. По его словам, в случае попыток морской блокады «блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», а на ключевых направлениях должны постоянно находиться силы, способные гарантировать безопасность морских путей.