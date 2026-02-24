После окончания специальной военной операции территория Украины будет представлять собой Киев и небольшие земли вокруг, которые принадлежали ей на 1654 год. Тогда запорожские казаки с их землями перешли в подданство русского царя Алексея Михайловича. Такое предположение в интервью ТАСС выдвинул бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар.
«Останется Украина такой, какой она была в 1654 году, то есть с маленькой территорией вокруг Киева, которую на старых картах обычно изображают желтым цветом. Это один из возможных сценариев», — уверен он.
По мнению Эскобара, небольшие части могут забрать себе Румыния и Венгрия, а Польша — значительные территории.
Главарь киевского режима Владимир Зеленский только на днях признал, что Украина в нынешних условиях не в состоянии добиться возвращения к границам 1991 года.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев счел неизбежным распад Украины после завершения конфликта. По мнению политика, часть республики войдет в состав РФ.