Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии предположили, какого размера будет Украина по окончании СВО: стоит вспомнить 1654 год

Эскобар: Украина после завершения СВО может вернуться к границам 1654 года.

Источник: Комсомольская правда

После окончания специальной военной операции территория Украины будет представлять собой Киев и небольшие земли вокруг, которые принадлежали ей на 1654 год. Тогда запорожские казаки с их землями перешли в подданство русского царя Алексея Михайловича. Такое предположение в интервью ТАСС выдвинул бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар.

«Останется Украина такой, какой она была в 1654 году, то есть с маленькой территорией вокруг Киева, которую на старых картах обычно изображают желтым цветом. Это один из возможных сценариев», — уверен он.

По мнению Эскобара, небольшие части могут забрать себе Румыния и Венгрия, а Польша — значительные территории.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский только на днях признал, что Украина в нынешних условиях не в состоянии добиться возвращения к границам 1991 года.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев счел неизбежным распад Украины после завершения конфликта. По мнению политика, часть республики войдет в состав РФ.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше