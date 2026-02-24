Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Хабаровского района отправится в зону СВО

Сергей Будкин принял решение отправиться в зону СВО.

Источник: Reuters

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.

«С большим уважением отношусь к его поступку, это решение настоящего мужчины. Для меня оно не стало неожиданным — Сергей Александрович большую часть своей жизни посвятил службе на благо России. Мы договорились, что, выполнив свой воинский долг, примерно через полгода Сергей Александрович вернется на свою должность и продолжит развивать Хабаровский район», — отметил глава Хабаровского края.

Сергей Будкин окончил Голицынский военный институт Пограничных войск, посвятив более 20 лет службе в ФСБ РФ. Среди его наград: медаль Суворова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, две медали «За отвагу», два ордена Мужества, медаль «За спасение заложников в Беслане».