Глава Хабаровского района отправится в зону СВО

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.
«С большим уважением отношусь к его поступку, это решение настоящего мужчины. Для меня оно не стало неожиданным — Сергей Александрович большую часть своей жизни посвятил службе на благо России. Мы договорились, что, выполнив свой воинский долг, примерно через полгода Сергей Александрович вернется на свою должность и продолжит развивать Хабаровский район», — отметил глава Хабаровского края.
Сергей Будкин окончил Голицынский военный институт Пограничных войск, посвятив более 20 лет службе в ФСБ РФ. Среди его наград: медаль Суворова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, две медали «За отвагу», два ордена Мужества, медаль «За спасение заложников в Беслане».