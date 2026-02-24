Глава Хабаровского района отправится в зону СВО

«С большим уважением отношусь к его поступку, это решение настоящего мужчины. Для меня оно не стало неожиданным — Сергей Александрович большую часть своей жизни посвятил службе на благо России. Мы договорились, что, выполнив свой воинский долг, примерно через полгода Сергей Александрович вернется на свою должность и продолжит развивать Хабаровский район», — отметил глава Хабаровского края.